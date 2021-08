Fisco alerta para e-mails fraudulentos sobre reembolsos

As mensagens referem que o contribuinte “está qualificado para receber um reembolso de imposto” e indicam um link para a sua “solicitação”.





A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou, esta quarta-feira, para e-mails fraudulentos enviados em seu nome a contribuintes para que estes recebam um alegado reembolso.

“A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue num lin’ que é fornecido para recebimento de um alegado reembolso”, lê-se numa nota no site das Finanças.

As mensagens referem que o contribuinte “está qualificado para receber um reembolso de imposto” e indicam um link para a sua “solicitação”.