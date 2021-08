Alex Rodriguez diz que a sua relação com Jennifer Lopez foi "incrível"

O ex-jogador de basebol Alex Rodriguez falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Jennifer Lopez e de como seguiu em frente com as filhas adolescentes.

"Tive cinco anos de uma vida e parceria incríveis e também com as minhas filhas, aprendemos muito", começou por dizer, referindo-se ao romance com Jennifer Lopez, em entrevista do Entertainment Tonight. "Agora temos a oportunidade de pegar nisso e seguir em frente, e dizer: 'Estamos muito gratos pelos últimos cinco anos, como podemos tornar os próximos cinco anos melhores através das lições que aprendemos?'", continuou.

"Estou num ótimo lugar. Sou muito grato por onde Deus me colocou, e estou realmente ansioso. Principalmente para ver como é que as minhas meninas vão continuar a crescer", acrescentou.

A cantora, de 52 anos, e o atleta, de 46, começaram a namorar em 2017 e ficaram noivos dois anos depois. A cerimónia teve de ser adiada duas vezes devido à pandemia de covid-19 e nunca chegou a realizar-se. Atualmente, Jennifer Lopez está num relacionamento com o ator Ben Affleck, com quem já tinha namorado há cerca de 15 anos.

“Bennifer” – como ficaram conhecidos pelos fãs – começaram a namorar no verão de 2002 e ficaram noivos em novembro do mesmo ano. Em setembro de 2003 cancelaram o noivado e anunciaram, na primavera de 2004, o fim da relação.