Robert De Niro pode estar a namorar instrutora de artes marciais

Robert De Niro pode ter voltado a encontrar o amor. O ator, de 78 anos, foi fotografado em França, depois de deixar o hotel para um passeio de barco, ao lado de Tiffany Chen, uma instrutora de artes marciais, que trabalhou com De Niro no filme ‘O Estagirário’, de 2015.

O Page Six, que divulgou as imagens, entrou em contacto com os representantes do ator, mas ainda não obteve qualquer comentário sobre o alegado romance.

De Niro tem estado a recuperar de uma lesão que sofreu na perna, em maio, durante as filmagens de Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, que deverá estrear em 2022.

Recorde-se que o ator, que tem seis filhos, já foi casado duas vezes, com a atriz Diahnne Abbott, entre 1976 e 1988, e com atriz e cantora Grace Hightower, entre 1997 e 2018, com quem ainda continua uma batalha na justiça.