Travis Barker agradece à namorada após voltar a viajar de avião

Travis Barker partilhou uma fotografia ao lado da namorada, Kourtney Kardashian, em jeito de agradecimento, por ter voltado a andar de avião, pela primeira vez, desde 2008.

Na imagem, o músico surge com a namorada ao colo, em frente a um avião. “Contigo tudo é possível", escreveu na legenda da fotografia, publicada nas redes sociais.

Recorde-se que já tinha sido noticiado que Travis Barker tinha viajado para Cabo de San Lucas, no México, com a namorada. O casal fez-se acompanhar por Kris Jenner e Corey Gamble. Sublinhe-se que o músico não entrava num avião há mais de 13 anos, desde que sofreu um grave acidente, no qual morreram quatro pessoas.