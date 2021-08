Jovem de 20 anos sofre queimaduras de primeiro grau no incêndio em Odemira

O homem foi atingido pelas chamas do incêndio.





Um jovem de 20 anos sofreu queimaduras de primeiro grau, na zona do tórax, no fogo que deflagrou esta quarta-feira na freguesia de Sabóia, em Odemira.

O homem foi atingido pelas chamas do incêndio, que começou a consumir uma zona de mato e povoamento florestal desde as 13h14 desta quarta-feira, indicou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, citada pelo Jornal de Notícias.

O ferido foi assistido e estabilizado no local por uma ambulância do INEM. Embora a sua situação seja menos grave do que se esperava, o jovem será encaminhado para um hospital.

Mais de 230 bombeiros e 12 meios aéreos estão a combater as chamas que começou a queimar a localidade de João Martins, no início desta tarde.