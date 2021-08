Vento forte está a complicar combate ao incêndio em Odemira

As condições climatéricas levaram a que “alguns montes” fossem evacuados, “por precaução”.





O vento forte está a causar um grande impacto, de “forma imprevisível”, no incêndio que lavra na freguesia de Sabóia, no concelho de Odemira. As condições climatéricas levaram a que “alguns montes” fossem evacuados, “por precaução”.

O fogo “está com uma frente muito alongada”, devido “ao vento forte”, indicou o presidente da Câmara de Odemira à agência Lusa, que explicou que as evacuações decorreram “de forma ordeira” e “tranquila”.

Pouco depois das 17h, José Alberto Guerreiro esclareceu que “esta frente do fogo deverá ter mais de cinco quilómetros” de extensão e “está tocada a vento para o lado sudeste, ou seja, de Espanha”.

Segundo o autarca, "só a mudança do vento, que se espera para o final da tarde, é que pode dar alguma fraqueza para que os meios aéreos o consigam combater".

As chamas, que queimam mato e uma zona de povoamento florestal entre Alentejo e Algarve, estão a destruir “sobretudo pinheiros e montado de sobro” e ainda “alguns eucaliptos”.

Além das dificuldades meteorológicas, no terreno também há problemas “para a coordenação dos meios” de combate, criticando as operadoras pela má rede de comunicação naquela área.

"Outro dos grandes lamentos que deixo é o facto de, ao fim de tantos anos passados sobre o grande incêndio que tivemos em 2003 e de tantas insistências que temos feito com as operadoras, ainda não tenhamos comunicações em condições, o que torna mais difícil a coordenação dos meios terrestres", salientou José Alberto Guerreiro.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 19h15, estavam mobilizados 255 operacionais, apoiados por 80 veículos e cinco meios aéreos.