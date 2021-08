Situação de alerta prolongada em 14 distritos

A situação de alerta para risco de incêndio foi prolongada até esta quinta-feira, visto que as atuais condições climatéricas irão permanecer, levando o país a manter à atenção para eventuais perigos. O prolongamento abrange os mesmos 14 distritos da última declaração.

“Esta Declaração da Situação de Alerta abrange o período compreendido entre as 00h00 e as 23h59 do dia 19 de agosto, prolongando a Declaração da Situação de Alerta que fora determinada para o período entre as 00h00 de 17 de agosto e as 23h59 de hoje, 18 de agosto”, pode ler-se no comunicado assinado pelo gabinete do primeiro-ministro, esta quarta-feira.

Os 14 distritos que estão sob este aviso são: Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu.

Face ao risco de incêndio previsto para os próximos dias, o executivo indica várias medidas de prevenção que a população deve seguir, como proibição de queimadas, de circulação em espaços florestais, da realização de trabalhos com qualquer tipo de maquinaria em espaços florestais e da utilização de fogo-de-artifício ou “outros artefactos pirotécnicos”.