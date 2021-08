Scarlett Johansson e Colin Jost dão as boas-vindas ao primeiro filho em comum

Scarlett Johansson e o marido, Colin Jost, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum. A notícia foi dada pelo comediante, esta quarta-feira, poucos dias depois de ser confirmada a gravidez.

“Ok ok, tivemos um bebé. O seu nome é Cosmo. Amamo-lo muito”, escreveu Colin Jost numa publicação partilhada nas redes sociais, na qual aproveitou também para pedir privacidade neste momento.

Sublinhe-se que as suspeitas de que a atriz, de 36 anos, estaria grávida surgiram depois de, em junho, faltar a alguns compromissos relacionados com a promoção do filme ‘Viúva negra’. Contudo, a gestação confirmou-se oficialmente apenas este domingo, quando Colin acabou por se referir à gravidez durante uma das suas apresentações de stand up em Connecticut, EUA.

Sublinhe-se que o casal ficou noivo em 2019, depois de dois anos de namoro, e deu o nó em outubro de 2020. Scarlett já era mãe de Rose Dorothy, de seis anos, fruto do seu relacionamento com o jornalista Romain Dauriac.