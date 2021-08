Daniel Craig não quer deixar herança às filhas

Daniel Craig tem uma fortuna avaliada em cerca de 136 milhões de euros, mas diz que prefere ver-se “livre” de todo o dinheiro do que deixá-lo para as suas filhas.

O ator, de 53 anos, que tem duas filhas, revelou, numa entrevista à revista Candis, que vê a herança como algo “muito desagradável”.

“Não há um velho ditado que diz que quem morre rico é porque fracassou?”, questionou.“Não quero deixar grandes quantias para a próxima geração. Acho que o conceito de herança é muito desagradável. A minha filosofia é: livre-se dela ou doe-a antes de partir", acrescentou.

Sublinhe-se que Daniel Craig é pai de Ella, de 29 anos, que nasceu de uma relação anterior com Fiona Loundon. O ator tem ainda uma filha de dois anos, cujo nome nunca foi revelado, fruto do seu casamento com Rachel Weisz.