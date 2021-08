Paris Hilton vai usar 10 vestidos em casamento de três dias

Paris Hilton vai usar 10 vestidos diferentes no seu casamento de três dias. Os planos para a cerimónia foram revelados pela socialite no programa The Tonight Show, com Jimmy Fallon.

“Vai ser um evento de três dias”, começou por dizer Paris Hilton, que se vai casar com o empresário Carter Reum.

“Vamos ter muita coisa a acontecer. Serão muitos vestidos, provavelmente 10. Amo trocar de roupa. O Carter provavelmente não terá tantas opções porque ele não é tão frenético como eu”, acrescentou.

O casal começou a namorar em dezembro de 2019 e anunciou o noivado em fevereiro de 2021. A data da cerimónia não foi revelada.