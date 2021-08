Capitólio evacuado após ameaça de bomba

A área que envolve o Capitólio dos Estados Unidos da América foi esta quinta-feira evacuada, enquanto as autoridades investigam a eventual existência de um engenho explosivo numa carrinha estacionada na zona.

Através do Twitter, a polícia do Capitólio revelou que “está a dar resposta a um veículo suspeito perto da Biblioteca do Congresso”, que fica junto ao Capitólio e ao Supremo Tribunal. A força de segurança pediu à população para permanecer afastada da zona e para seguir a publicação para mais detalhes.

“Esta é uma investigação de bomba ativa”, afirmou noutra publicação.

Também a Cannon House, onde se localizam gabinetes da Câmara dos Representantes, foi evacuada pela polícia.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.



Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t