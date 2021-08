"Estou curada!". Joana Cruz revela que venceu luta contra cancro da mama

A locutora da RFM foi diagnosticada com esta doença entre o final do ano passado e o início deste ano.





Depois de ser diagnosticada com cancro da mama entre o final do ano passado e o início deste ano, a locutora Joana Cruz conseguiu levar a melhor da doença que assolou o seu corpo.

"Faço anos amanhã e o melhor presente que podia ter já chegou. Na ida ao IPO para tirar o último dreno depois da cirurgia, achei que me vinha embora apenas feliz pelo fim de mais uma etapa. Mas vim com mais do que isso. O Dr. Vargas Moniz deu-me a notícia, ao ler o relatório da análise do tumor e dos dois gânglios retirados... estou curada!", contou a radialista da RFM numa publicação no Instagram.

Joana Cruz diz que está a sentir um “turbilhão de emoções” e, ao sair do consultório, pensou logo em abraçar a sua mãe. “Sinto-me a rainha do universo, pelo menos do meu, que agora fica ainda mais carregado de cor e luz”, sublinhou.

A locutora ainda deixou um agradecimento a todos os que estiveram ao seu lado durante a luta contra o cancro: "Obrigada será sempre a palavra-chave para abraçar tudo o que se passou nestes últimos oito meses. Agradeço o apoio, as orações, os mimos, o carinho de quem está perto ou só me vê por aqui”.