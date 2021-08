Eis tudo o que muda a partir de segunda-feira

Portugal deixou de estar em estado de calamidade e passa a estar agora em estado de contingência, com um alívio de medidas já na segunda-feira, uma vez que o Governo decidiu avançar com a fase dois do desconfinamento.

Eis as medidas aprovadas em Conselho de MInistros.

Medidas a partir de segunda-feira, 23 de agosto:

- Restaurantes e cafés passam ter limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e 15 pessoas por grupo em esplanadas;

- Espetáculos culturais com lotação de 75%;

- Casamentos e batizados com lotação de 75%;

- Os transportes públicos deixam de ter limitação da sua lotação;

- Serviços públicos passam a funcionar sem marcação prévia apenas a partir de 1 de setembro.

- O comércio, restauração e espetáculos culturais vão continuar com os horários normais (limite das 2h00).

Certificados digitais ou testes negativos obrigatórios para:

- Viagens por via aérea ou marítima;

- Entrada em estabelecimentos turísticos ou de alojamento local;

- Restaurantes no interior ao fim de semana e feriados;

- Frequentar ginásios, termas, spas, casinos e bingos;

- Participar em eventos culturais, desportivos ou corporativos, com mais de 1000 pessoas ao ar livre, com mais de 500 em recinto fechado;

- Casamentos, batizados e outras festividades com mais de 10 pessoas.