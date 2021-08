Efemérides de 20 de agosto

Cristiano Ronaldo estreou-se pela seleção portuguesa de futebol há 18 anos, em Chaves, num particular com o Cazaquistão (1-0).





1808 Nas Invasões francesas, teve lugar há 213 anos a Batalha do Vimeiro, em que Forças luso-britânicas derrotaram as tropas francesas, não impedindo contudo as invasões.

1886 Estreou-se há 135 anos em Nova Iorque, a opereta “The Mikado”, da dupla Gilbert e Sullivan – um sucesso ainda hoje na Broadway.

1890 Foi assinado há 131 anos o Tratado de Londres entre Portugal e o Reino Unido, definindo os limites territoriais de Angola e Moçambique, depois do Ultimato do Mapa Cor-de-Rosa (apresentado na Conferência de Berlim, em 1884).

1912 O Papa Pio X (1835-1914, entronizado em 1903) nomeou há 109 anos "inspectore" o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. António Mendes Bello (1842-1929, em funções desde 1911).

1932 Foram publicados há 89 anos os estatutos da União Nacional, a única força político-partidária autorizada em Portugal, durante o ‘salazarismo’.

1940 O antigo revolucionário russo Leon Trotsky foi assassinado há 81 anos no México, onde se refugiara, ao que consta por ordens de Estaline, cumpridas por um espanhol do PCE que trabalharia para o KGB.

1968 Teve lugar há 53 anos o fim da Primavera de Praga, com a invasão das forças do Pacto de Varsóvia sobre a Checoslováquia, para destituírem o regime liberalizante de Alexandre Dubcek (1921-92).

1975 Teve início há 46 anos a guerra civil em Timor-Leste, levando à invasão do País pela Indonésia em Dezembro desse ano.

1988 Foi criada há 33 anos a al-Qaeda, em Peshawar, no Paquistão, no mesmo dia do fim da guerra de quase 8 anos Irão-Iraque.

2003 Cristiano Ronaldo (n.1985), estreou-se pela seleção portuguesa de futebol há 18 anos, em Chaves, num particular com o Cazaquistão (1-0), pela mão do brasileiro Luiz Felipe Scolari.

2009 A Biblioteca Nacional recebeu há 12 anos um conjunto de cartas da pioneira da defesa dos direitos das mulheres, Ana de Castro Osório.

2020 O opositor russo Alexei Navaln entrou em coma há 1 ano, após uma suspeita de envenenamento, confirmado pelo próprio e atribuído aos serviços secretos do seu país.