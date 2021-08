Banhos desaconselhados em duas praias de Gaia devido à presença de bactéria

A capitania do Douro desaconselhou, esta sexta-feira, os banhos nas praias Madalena Norte e Canide Sul, em Vila Nova de Gaia, devido à presença de uma bactéria na água.

Em declarações à agência Lusa, o comandante da capitania do Douro, Rui Santos Amaral, revelou que Administração dos Recursos Hídricos (ARH) do Norte alertou para o facto de análises periódicas terem detetado “parâmetros acima do normal”. Assim, foi “hasteada logo de manhã a bandeira encarnada”.

“Até que sejam feitas novas análises e os parâmetros estejam em condições, confirmo que os banhos estão desaconselhados”, adiantou.

O responsável rejeitou a possibilidade de “haver um foco de poluição associado” na costa marítima de Gaia e disse tratar-se “de uma bactéria”. Contudo, não especificou a natureza da mesma.