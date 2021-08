Cantora Lizzo revela que deixou de usar desodorizante, tal como Matthew McConaughey

A cantora Lizzo revelou que deixou de usar desodorizante e que cheira “melhor” desde então.

Numa altura em que as celebridades norte-americanas debatem questões sobre a higiene pessoal, nomeadamente a frequência com que tomam banho, a cantora, de 33 anos, aproveitou o facto de o ator Matthew McConaughey ter falado sobre o uso de desodorizante para também abordar os seus hábitos.

Sublinhe-se que McConaughey tinha revelado que deixou de usar desodorizante há mais de 30 anos e que não cheira mal. Além de tomar muitos banhos por dia, o ator diz que não é fã de produtos que disfarçam os odores naturais do corpo.

“Ok... Eu estou com ele nisto... Parei de usar desodorizante e cheiro melhor”, escreveu Lizzo nas stories do seu Instagram, ao partilhar uma notícia sobre as declarações do ator.