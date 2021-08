A Cerrada do Jogo

por Roberto Knight Cavaleiro

A sugestão ponderada de que os hospitais deviam fornecer um serviço de cremação interno económico será tratada com hostilidade pela imensa indústria que atende ao descarte dos nossos cadáveres. Uma recente busca por um procedimento que satisfizesse as minhas crenças éticas e ecológicas e causasse o mínimo de dificuldade para os meus executores resultou numa cotação mínima de € 3.000 para uma cremação. A minha sugestão de que o meu cadáver nu pudesse ser convenientemente embalado numa caixa de cartão / papelão reciclado para a viagem de carrinha até ao crematório licenciado mais próximo (com as cinzas resultantes a serem colocadas numa jarra de conserva) foi firmemente rejeitada por ser contrária à legislação atual.

Já é tempo de que as deliberações escatológicas relativas à nossa partida inevitável questionem esses conceitos caros de morte e como eles poderiam ser administrados para satisfazer as exigências ecológicas do século XXI.

A eliminação de cadáveres preocupa a humanidade desde os tempos de Noé e levou à criação de uma indústria de serviços fúnebres onde os interesses financeiros dos funerários, pedreiros e enlutados substituem os dos estimados falecidos e das suas famílias. Agora é a oportunidade para uma revolução na ideologia da morte com as suas ricas tradições de ladainhas, ritos sagrados e festividades alegres

Acima de tudo, no pensamento alternativo, estão duas novas práticas para a redução de cadáveres a composto benéfico. O primeiro processo coloca o falecido num recipiente de aço reutilizável cheio de material orgânico que então entra numa câmara onde é exposto a dióxido de carbono, oxigénio e nitrogénio e organismos termofílicos que se combinam, em condições húmidas, para acelerar a taxa usual de decomposição. Após um mês, um composto fino e biologicamente seguro é formado, pronto para regenerar a vida das plantas. O segundo processo requer a imersão total do corpo num tanque de água aquecida ao qual é adicionado hidróxido de potássio; isso requer apenas quatro horas para reduzir o material orgânico a uma mistura igualmente benéfica, pronta para ser enterrada num ambiente rústico. Ambas as inovações precisam de apenas 15% da energia necessária para o descarte por fornalhas ardentes e emitem muito menos CO2.

Antes de pagar o Golden Euro a Charon, deve-se considerar a metodologia de preparação para uma viagem só de ida e, com sorte, chegar ao destino desejado.