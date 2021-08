20 de agosto 2021

O banho de sangue dos xiitas | Fotogaleria

Milhões de muçulmanos xiitas realizam o ritual de autoflagelação como parte do Ashura, décimo dia de luto em memória do neto do profeta Maomé, Hussein ibn Ali, morto na batalha de Karbala, no Iraque, em 680 D.C. Nesta procissão, homens derramam o seu sangue em homenagem ao mártir, decapitado pelas tropas do califa Omeia Yazid.