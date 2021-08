Homem ameaça mulher de morte e tenta agredi-la com barra metálica à frente de militares da GNR

Um homem, de 54 anos, foi detido pela GNR, no concelho de Guimarães, por violência doméstica.

Esta sexta-feira, em comunicado, a GNR revela que a detenção ocorreu no dia 18 de agosto. No seguimento de uma denúncia de violência doméstica, os militares dirigiram-se ao local, onde “constataram que o suspeito apresentava fortes indícios de embriaguez, injuriando diversas vezes a sua esposa à frente do filho de ambos”.

“Ao mesmo tempo, com uma barra metálica, foi possível verificar que o agressor desferia golpes em diversos bens da habitação, enquanto ameaçava de morte a vítima. Ao tentar agredir a esposa com a barra, o agressor foi impedido e detido pelos militares”, lê-se.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Guimarães, tendo ficado sujeito às medidas de coação de proibição de se aproximar da ofendida e da sua residência, num raio de 1000 metros, de a contactar, por qualquer meio, controlado por pulseira eletrónica, obrigação de se sujeitar a tratamento da sua dependência alcoólica e proibição de deter qualquer tipo de arma branca ou de fogo.