Afeganistão não mexe com férias de governantes

Augusto Santos Silva apareceu na TV a falar sobre a crise do Afeganistão vestido de fato e gravata. Mas não foi às reuniões de emergência da UE e da NATO - fazendo-se representar pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que está de saída do Governo. ‘O MNE está oficialmente de férias’, diz o seu gabinete.





O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Augusto Santos Silva, faltou às reuniões de emergência com os seus homólogos da União Europeia e da NATO sobre a crise no Afeganistão, ontem e na passada terça-feira. Em ambas as reuniões de titulares dos Negócios Estrangeiros, da UE e da NATO, Santos Silva fez-se representar pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias - curiosamente, a única titular do Governo que António Costa admitiu estar de saída do Executivo nos próximos dias.

Esta informação, apesar de pública, não teve grande eco nos meios de comunicação social, tendo mesmo vários - certamente induzidos em erro por um comunicado do Conselho da Europa - noticiado, erradamente, que Santos Silva teria estado presente nas reuniões.

Augusto Santos Silva está «efetivamente de férias», garantiu o ministério dos Negócios Estrangeiros ao Nascer do SOL, confirmando que o ministro se fez representar pela sua secretária de Estado em ambas as reuniões.

