O presidente da CIPquestiona o aumento do número de funcionários públicos em determinadas áreas quando as empresas são obrigadas a fazer reestruturações. António Saraiva elogia a redução da taxa de desemprego e admite que está aquém das expectativas que tinha e lamenta que PRR não seja usado para ajudar as empresas que foram agora confrontadas com novas dificuldades face à pandemia.





Como está a saúde financeira das empresas face à situação pandémica?

Obviamente que estruturas mais pequenas, com menos capacidades de defesa e em determinados setores – como é o caso da restauração, da hotelaria e do alojamento local – passaram e estão a passar um mau bocado e isso provocou o desaparecimento de muitas empresas porque a sua pequenez, vivendo como viviam das receita do dia-a-dia para honrarem os seus compromissos, a ausência de uma redução significativa de receitas durante este período levou a situações muito complicadas. A ajuda do layoff simplificado foi boa, assim como de algumas medidas de retoma, mas a crítica que fizemos e continuamos a fazer – apesar de serem louváveis porque vieram ajudar ao problema – é que pecaram por ser tardias e muito burocratizadas, o que levou a que muitas empresas não tivessem tido a possibilidade de aceder a essas mesmas ajudas. Foram tardias, burocratizadas e insuficientes, enquanto Estados da União Europeia ajudaram em função do seu PIB: entre 11 a 7% do seu produto. Portugal foi de 3% e isso levou a uma opção que foram as moratórias. Hoje praticamente estamos sozinhos nesse problema. Setembro aproxima-se a passos largos e obviamente que aqueles que recorreram ou que foram empurrados para essa modalidade, pelo volume que atingiu o montante global quer de empresas, quer de famílias – para acima de 40 mil milhões de euros – e embora se tenha verificado alguma redução desse montante, o facto é que ainda é enorme e o Governo está a encontrar formas de ultrapassar o problema porque a EMA, a Autoridade Bancária Europeia, não vai flexibilizar, não vai permitir alongamentos. A opção por moratórias não foi mais do que adiar responsabilidades.

Foi empurrar o problema com a barriga?

Exatamente e que nos provoca hoje este problema de estarmos praticamente isolados dentro do espaço da União Europeia e logo esta falta de solidariedade que poderia existir se existissem mais Estados membros nesta situação. Sei que o Governo e a banca estão a desenvolver mecanismos para ultrapassar esta situação, alguns deles já anunciados. Mas há setores e setores, há empresas e empresas porque cada caso é um caso e há algumas que lamentavelmente não conseguiram sobreviver e morreram, há outras que têm sobrevivido a muito custo e, mesmo assim, mantendo quer pelas ajudas do Estado – que apesar de serem insuficientes, tardias e burocráticas – não deixaram de ajudar, salvaram postos de trabalho com uma enorme resiliência das empresas porque, ao contrário de alguns que querem fazer quer, o bem mais valioso que as empresas têm é o know-how, a experiência, o conhecimento dos seus colaboradores e daí este enorme esforço que as empresas têm feito em manter os postos de trabalho – independentemente da obrigatoriedade daquelas que recorreram aos apoios terem de os manter – o facto é que as empresas per si já vieram demonstrar isso e é isso que está na base do pouco desemprego. Chegámos a esperar que seria mais elevado, mas felizmente tem os valores que tem. Por outro lado, as empresas reinventaram, encontraram novas formas de comercialização dos seus produtos, reinventaram outros produtos, procuraram outros mercados e a juntar ao facto de os clientes perceberem que a enorme dependência de cadeias globais de abastecimento tem efeitos perversos e até estratégicos, quer pelo tempo de espera no caso da Ásia, quer pelos custos de transporto, quer pelo aumento das matérias-primas, a exigência de quantidades levou a que houvesse um redirecionamento de compras dessas origens para a Europa, nomeadamente na área têxtil. Por exemplo, o têxtil lar está muito bem, o têxtil confeção continua a enfrentar dificuldades porque as lojas estiveram fechadas e têm stocks para escoar e, por isso, o têxtil confeção continua com problemas, ao contrário do têxtil lar porque todos ficámos em casa e começámos a fazer remodelações. Também as tecnológicas, fruto das plataformas e de todas estas necessidades que a digitalização está a trazer para a economia também têm sobrevivido bem, a distribuição felizmente pelo apoio de continuidade que teve de dar para que as coisas funcionassem a nível das necessidades básicas também tem estado bem. Por isso digo, há empresas e empresas e setores e setores.



Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do SOL. Já pode receber este semanário em sua casa. Saiba como aqui.