Joana de Verona: "A ideia que as pessoas têm do cinema português é que tem uma identidade muito própria e com muita qualidade"

Com 31 anos e uma paixão pela arte da performance, Joana de Verona apresenta-se com uma postura leve e extrovertida. A vida passada entre Portugal e o Brasil dá à atriz a sensação de ter duas casas e, ao mesmo tempo, nunca se sentir em casa. A vontade de explorar o corpo e o olhar curioso caracterizam-na, tal como a pura alma de artista





Cresceste numa família de artistas. Achas que estavas destinada a seguir o caminho da representação?

A minha família não é ligada às artes em termos profissionais. Eles têm outras profissões, mas mantém efetivamente a ligação à arte. Seja no caso da música para os meus irmãos, ou a relação da minha mãe com a pintura, mas são coisas às quais as pessoas da minha família estão ligadas em termos de hobbie. Acho que isso pode ter facilitado de alguma forma o contacto na infância com algumas influências e referências: estar rodeada de telas, ver a minha mãe a pintar, os irmãos a tocar... Isso pode ter criado ali uma conjuntura mais propícia a que eu despertasse para essas áreas. Mas quando eu comecei a fazer teatro e dança, aos oito anos, foi por minha vontade, não tinha ninguém em casa a fazer isso.



Sentes que existe uma missão intrínseca à profissão do ator?

Depende do que se considera uma missão. Eu acho que existe uma coisa intrínseca à profissão de ator e intérprete que é o comunicar – e acho que tens de ter em ti uma espécie de gosto antropólogo. Ou seja, tens de gostar de pessoas, tens de gostar e de ter curiosidade pela mente humana, tens de querer explorar e descobrir os teus próprios limites para os ultrapassares. A missão do ator está ligada à comunicação e à capacidade de criar outras realidades. Logicamente, tens de ser alguém que gosta dessa criação de outros imaginários.

Quando eras pequena dizias que querias ser atriz ou bailarina. Sentes que conseguiste ir fazendo um pouco dos dois?

Eu comecei a estudar teatro e dança ao mesmo tempo e, depois, quando tive de optar escolhi o teatro. Eu tenho a sorte de hoje em dia poder trabalhar em alguns projetos, como o espetáculo Ensaio para uma cartografia, da Mónica Calle, que é um espetáculo com uma vertente muito grande de corpo. Vou fazer o espetáculo encenado pelo Miguel Seabra, do Teatro Meridional, que vai ser um espetáculo a partir dos Açores e vai ter uma mistura de intérpretes de dança e de teatro juntos, onde também vai ser convocado o universo da dança. Eu, quando não estou a trabalhar, tenho a tendência de procurar fazer formação paralela com coreógrafos e continuar assim a trabalhar o corpo. Obviamente, eu não sou bailarina, não tenho esse virtuosismo técnico, mas sou uma intérprete, que tenta trabalhar nesse sentido e aprender mais. Espero convites que me permitam trabalhar numa vertente mais corporal, é isso que me interessa. Às vezes, mesmo em trabalhos de câmara, que não têm nada que ver com o movimento ou com a dança, eu uso muito o corpo e vou buscar muitas coisas ao trabalho físico. Mesmo assim, não sei se consegui conciliar bem porque, por mim, eu fazia muito mais coisas relacionadas com o movimento. Mas, por exemplo, o Mappa Mundi, a instalação de performance que eu co-criei, é uma performance sem texto, muito ligada ao trabalho físico.

