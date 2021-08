PJ detém homem que tentou violar sexagenária durante assalto

Um homem, de 37 anos, foi detido por “existirem fortes indícios da prática do crime de violação agravada, na forma tentada, e do crime de roubo agravado”, anunciou, este sábado, a Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo. O crime ocorreu na noite de quarta-feira.

Segundo a PJ, a vítima, uma mulher de 66 anos, “franqueou a porta da sua residência ao abusador sexual, pensando tratar-se de um familiar, e este irrompeu pelo domicílio com recurso ao uso da força física”.

Já dentro da residência da vítima, “o suspeito atacou-a com violência”. A mulher conseguiu evitar a consumação do crime de violação ao se refugir debaixo da cama e gritar por ajuda.

“O suspeito veio então a abandonar o local, em fuga, não sem antes se apropriar de dinheiro e do telemóvel da vítima”, acrescenta a nota.

O homem tem um “vasto passado criminal”, tendo sido já condenado pela prática de crimes graves, “inclusivamente de violação, tendo sido sujeito a uma pena de prisão efetiva de 16 anos”.

Após ser presente a tribunal, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.