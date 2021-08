Polícia Marítima põe fim a ajuntamento com cerca de 40 pessoas no farol da Guia

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais interromperam, durante a noite de sábado, um ajuntamento com cerca de 40 pessoas no farol da Guia, no concelho de Cascais. Os intervenientes, com idades entre os 40 e os 50 anos, encontravam-se “em ambiente festivo”.

Em comunicado, este domingo divulgado, a Autoridade Marítima Nacional revela que, durante uma ação de patrulhamento, os elementos do Comando-local da Polícia Marítima detetaram, pelas 20h48, “um grupo de pessoas que se encontrava a ouvir música, a dançar e a consumir bebidas alcoólicas, tendo se deslocado até ao local, dando indicações para que as pessoas abandonassem o local”.

As pessoas acataram prontamente as indicações dos elementos da Polícia Marítima e abandonaram o local.