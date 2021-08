Homem é apanhado a assaltar casa e foge pela janela da casa de banho com as chaves da residência

Um homem, de 46 anos, foi detido na madrugada do passado domingo, dia 15 de agosto, na freguesia do Beato, em Lisboa, por ser suspeito da prática do crime de furto no interior da residência.

Numa nota, este domingo partilhado nas redes sociais, a Polícia de Segurança Pública (PSP) explica que os agentes “foram informados pelo proprietário que momentos antes tinha sido surpreendido por um indivíduo no interior da sua residência”.

O homem terá escalado um muro nas traseiras da habitação e entrou por uma janela da casa de banho. Ao ser surpreendido, roubou “chaves da residência e esquivou-se para a casa de banho de onde fugiu pela janela”.

“Conhecida a descrição do indivíduo, vieram os polícias a abordar o suspeito ainda nas imediações com as das chaves da residência”, acrescenta a nota.

O suspeito foi detido após o proprietário da residência ter formalizado a queixa. Segundo a PSP, o homem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, para aplicação das respetivas medidas de coação.