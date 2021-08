Morreu o cantor e guitarrista Don Everly, do duo The Everly Brothers

Os irmãos Everly foram das duplas mais influentes da história do Rock and Roll, atingindo o seu auge de popularidade no final dos anos 1950 e início dos anos 1960.





O cantor norte-americano, último membro sobrevivente dos The Everly Brothers, conhecido nos anos 50, faleceu este sábado na sua casa, em Nashville (EUA), aos 84 anos.

Apesar de não ter sido mencionada a causa da sua morte, um porta-voz da família declarou, ao jornal Los Angeles Times, que “Don vivia de acordo com o que o seu coração ditava. Fez sempre questão de viver os seus sonhos, com a sua alma gémea e esposa, Adela, e partilhar a música que fez dele um Everly Brother".

O seu estilo caracterizava-se por “harmonias vocais apuradas num contexto rock and roll influenciado pela country”, que influenciaram nomes da história da música como The Beatles, The Beach Boys ou The Byrds.

Entre 1957 a 1962, os Everly Brothers tiveram várias canções a chegar aos primeiros lugares dos topes, entre as quais “All I Have to Do Is Dream”, “Cathy’s Clown”, “Wake Up Little Susie”, “Bye Bye Love” e “When Will I Be Loved”.

O irmão mais novo de Don, Phil, faleceu em janeiro de 2014.

Os Everly Brothers foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame em 1986.