Taxa de incidência diminui novamente no dia em que o número de internados voltou a aumentar

Hospitais continuam receber doentes com covid-19. O Norte continua a ser a região com maior número de casos confirmados. Taxa de incidência volta diminuir e o indíce de transmissibilidade não sofreu alterações face aos dados de sexta-feira.





O novo coronavírus contagiou, nas últimas 24 horas, mais 1.126 pessoas e provocou a morte de seis em Portugal. De acordo com os recentes dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta segunda-feira, o número de internados voltou a subir, o Norte mantém-se como a região que regista maior número de casos diários.

Os internamentos por covid-19 começaram a aumentar no domingo e continuam a subir. De momento, há 733 internados nos hospitais – mais 25 em relação a ontem -, dos quais 151 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um face a domingo.

Dos 1.126 casos confirmados, 462 registaram-se na região do Norte, seguindo-se de Lisboa e Vale do Tejo com 321, Algarve com 169, Centro com 108 e Alentejo com 18. Quanto às regiões autónomas, a Madeira reportou 38 e os Açores 10.

Em relação às seis mortes, tanto Lisboa e Vale do Tejo como o Norte registaram dois óbitos cada, o Centro um e o Algarve outro.

A matriz de risco foi atualizada esta segunda-feira. Face aos dados divulgados na passada sexta-feira, a taxa de incidência em Portugal é de 310,4 casos de infeção por 100 mil habitantes – uma diminuição face aos 312,3 da última atualização. Já se forem excluídas as regiões autónomas, a taxa de incidência é de 314,6, número que também decresceu em relação aos 316,6 de sexta-feira. Já o índice de transmissibilidade (RT) mantém-se em 0,98 em Portugal e também no território continental.

Mais 1.043 pessoas recuperaram do vírus, subindo assim o total de recuperados para os 957.359 desde o início da pandemia. Agora, Portugal tem 45.542 casos ativos, mais 77 do que domingo. As autoridades de saúde têm sob vigilância 48.945 contactos, uma diminuição de 1.410 pessoas face a ontem.

Desde março de 2020, o país já confirmou 1.020.546 casos de infeção e 17.645 óbitos.

Consulte aqui o boletim epidemiológico da DGS