Casa de férias de Eddie Redmayne na Riviera Francesa destruída por incêndio

Habitação está na família do ator há 35 anos.





A luxuosa casa de férias da família de Eddie Redmayne, de 39 anos, foi destruída pelos incêndios florestais que nos últimos dias têm afetado França.

A casa, localizada na chamada Riviera Francesa, no sul de França, pertencia à família do ator britânico há 35 anos. Eddie Redmayne, que venceu o Oscar de Melhor Ator pelo seu papel em ‘A Teoria de Tudo’, tinha por hábito passar as suas férias escolares na habitação, avaliada em mais de dois milhões de euros.

Com vista para uma vinha e rodeada por uma zona florestal, a casa tinha um campo de ténis, piscina, seis quartos e era alugada em época alta por mais de nove mil euros por semana (Veja a fotogaleria). Contudo, um forte incêndio deflagrou na passada segunda-feira na Riviera Francesa e as chamas consumiram milhares de hectares de floresta e destruíram pelo menos uma centena de habitações.

O pai de Eddie Redmayne, Richard Redmayne, 83 anos, confirmou que este foi uma dos maiores incêndios já vistos na região.

“Já tivemos incêndios antes. Tivemos um há 15 ou 16 anos. Mas o meu jardineiro disse que este último foi tão rápido que numa hora consumiu a mesma área que o anterior levou a consumir em três dias”, disse, citado pelo Daily Mail.

"Todo o andar superior e o telhado ficaram queimados. O calor foi claramente intenso. A colina nos fundos da casa parece agora uma cena da Primeira Guerra Mundial", acrescentou.