23 de agosto 2021

Uma questão de tempo!

Nestes dias ouvi dezenas de peritos para explicar o que se estava a passar no Afeganistão, mas não ouvi nenhum líder religioso muçulmano a distanciar-se do que está a acontecer. Importa responder à pergunta: é o Islão a favor do estabelecimento de uma cultura hegemónica num país que obriga os cidadãos a cumprirem as leis de Deus?