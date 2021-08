Groundforce vai pagar a tempo salários de agosto

Os trabalhadores da Groundforce vão receber os salários de agosto atempadamente, após garantia dos administradores de insolvência da empresa, disse à Lusa fonte do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava). Esta garantia surge depois de ter sido declarada insolvência e após o registo de irregularidades no pagamento dos salários dos trabalhadores, com pagamentos faseados e uma intervenção direta da TAP, para o pagamento de subsídios de férias e anuidades em atraso. No entanto, fonte sindical, afirmou que os administradores de insolvência já deram a garantia de que o pagamento deste mês seria efetuado regularmente.

Recorde-se que, no início deste mês, o Sitava esclareceu que a insolvência da Groundforce é uma “solução transitória”, que não cessa os contratos de trabalho, e adiantou que os salários vão ser pagos. Segundo o mesmo documento, na reunião, o Governo e a TAP garantiram que vão continuar a trabalhar para encontrar uma solução para a empresa e para os mais de 2400 postos de trabalho.

O sindicato disse ainda ter recebido a informação de que todos os compromissos com os créditos dos trabalhadores seriam cumpridos, onde se inclui o pagamento mensal de salários. “Apelamos a que se mantenham unidos e informados”, concluiu a estrutura sindical.

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decretou a 4 de agosto a insolvência da SPdH (comercialmente conhecida como Groundforce), anunciou a TAP, que tinha feito um requerimento nesse sentido, no dia 10 de maio, de acordo com um comunicado. “Esta decisão resulta do pedido feito em 10 de maio, pela TAP, S.A., na qualidade de credora, com o objetivo de procurar salvaguardar a viabilidade e a sustentabilidade da empresa de ‘handling’, assegurando a sua atividade operacional nos aeroportos portugueses”, referiu a companhia aérea.