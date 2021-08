Português condenado a prisão perpétua por matar mulher e filho na Suíça

Foi esta segunda-feira condenado a prisão perpétua um emigrante português de 53 anos, por ter assassinado a mulher e o filho em Payerne, na Suíça, a 25 de abril de 2018. Além da pena de prisão, o homem foi sentenciado a pagar uma indemnização de cerca de 60 mil francos suíços (cerca de 56 mil euros) à família da vítima, adiantou o jornal suíço LeMatin.

Se um dia o português acabar por ser libertado (uma vez que na Suíça, a prisão perpétua não é irremediável), será deportado para Portugal. Américo Reis, o autor do crime, foi considerado pelo Tribunal Distrital do Broye e Nord Vaudois como uma pessoa “fria”, “egoísta”, “sem remorsos” e “sem credibilidade”. O emigrante era pedreiro e vivia na Suíça desde 2006 com a família. Numa audiência, a 16 de agosto, Américo reconheceu ter tido “desentendimentos” com a sua mulher, mas assegurou que não era o responsável por tal “barbaridade”. O português negou ter ido a casa da mulher na noite do crime - viviam separados desde setembro de 2017, pelo facto de a vítima não conseguir suportar mais as agressões, insultos e ameaças de morte a que era sujeita. Com ela vivia o filho mais velho (de 18 anos, que também morreu) e o mais novo, que na altura tinha 13 anos.

O Ministério Público acredita que, nos dias que antecederam a tragédia, o emigrante terá enviado várias mensagens de texto à mulher, insultando-a, após uma visita a sua casa, onde houve uma violenta discussão. Sem resposta às mensagens enviadas, o homem terá decidido ir a casa da vítima, onde acabou por matar o seu filho mais velho e a mulher com 30 tiros. O MP descreve ainda o homicida como um marido “ciumento e possessivo”, que, depois de ter sido abandonado pela mulher, planeou os homicídios.