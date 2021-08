Portugal tornou-se nos últimos anos um destino de eleição para várias celebridades internacionais. George Clooney prepara-se agora para se tornar o mais recente nome a juntar-se à já considerável lista. A estrela de Hollywood vai construir uma moradia de luxo em Melides, no complexo Costa Terra Ocean Club, avançou durante a última semana o jornal Eco. A propriedade Costa Terra pertence à empresa Discovery Land, gerida por Mike Meldman, sócio do ator norte-americano desde 2013, ano em que fundaram uma empresa de tequila, a Casamigos. Meldman adquiriu o projeto turístico de luxo em 2019 à família Queiroz Pereira, dona da Semapa – que havia comprado os terrenos há 11 anos, em 2008, com o objetivo de construir um projeto turístico que seria gerido pelo empresário suíço Andreas Reinhart.Segundo o mesmo jornal digital, a propriedade tem uma área de 200 hectares onde serão construídas quase 150 moradias. Faz ainda parte dos planos edificar um centro de saúde e bem-estar e um campo de golfe (já em construção).

Apesar de haver a possibilidade de compra de lotes já idealizados pela Discovery Land, o ator norte-americano optou por fazer a casa a gosto. O ator de 60 anos tinha viagem prevista a Portugal neste mês de agosto, mas terá adiado a visita a Melides para o próximo mês de setembro.

Com as obras relacionadas com as infraestruturas (estradas e esgotos) finalizadas, acredita-se que já começou a contagem decrescente para dar início à construção das moradias. A expectativa é que o resort fique concluído até ao final de 2022.

O Costa Terra Golf & Ocean Club deixa desta forma cair definitivamente a sua vertente turística – uma visão que tinha sido já idealizada pelos proprietários anteriores –, e aposta assim nas residências particulares, que, de acordo com o Eco, vai atrair «clientela premium».

Comporta, o refúgio dos famosos

Num artigo publicado em 2020 no El País, a Comporta era descrita como o «centro de turismo mais exclusivo da Europa com o seu areal de 60 quilómetros». Em vários meios, chamam-na de os Hamptons de Portugal, em alusão ao grupo de vilas de luxo que se encontram a duas horas da cidade de Nova Iorque. Localizada no concelho de Alcácer do Sal, a Comporta, ‘paraíso ecochique’ localizado a cerca de uma hora e meia de Lisboa, tem sido procurada por várias celebridades nos últimos anos, seja para investir ou simplesmente para aproveitar uns dias de descanso. Vicky Martín Berrocal que se mudou para Portugal há cerca de um ano com o namorado João Viegas Soares, ex-vice-presidente do Sporting, é apenas um dos exemplos. A ela juntam-se Madonna, os designers Philiipe Starck e Christian Louboutin, Nicolas Sarkozy e Carla Bruni. Recorde-se que a Rainha da Pop decidiu deixar Lisboa em 2020 depois de três anos a viver na capital portuguesa – a cantora que celebrou durante a última semana 63 anos de vida deslocava-se com alguma frequência à Comporta, onde aproveitava para fazer um dos seus programas preferidos: andar de cavalo na praia. «Isto é Portugal. Isto é o paraíso», escrevia na sua página de Instagram em 2018.

Sobre a Comporta, a empresária italiana Noemi Marone Cinzano disse um dia: «Viajei toda a vida e nunca tinha visto um lugar que ainda estivesse intacto».

Já Vicky Martín Berrocal deixava um pedido após os dias de descanso que por lá passou no último verão: «Se o tempo nos põe a todos no nosso lugar... a mim que me deixe onde estou».