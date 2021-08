50 Cent conta que a mãe fazia 'armas' de arremesso com brinquedos para se defender

O cantor cresceu nas ruas do bairro de Queens, no estado de Nova Iorque, Estados Unidos.





Antes de vingar na música, 50 Cent viveu uma infância dura nas ruas do bairro de Queens, no estado de Nova Iorque, Estados Unidos, que deixava a sua mãe preocupada com a sua segurança.

O medo de acontecer algo ao cantor era tão real que a mãe, inspirada em alguns inventos vistos na prisão, criou objetos de defesa para o filho.

Jackson, nome verdadeiro de 50 Cent, contou, em declarações ao Page Six, que a mãe, Sabrina, colocava brinquedos no interior de meias para o cantor se defender das lutas na escola.

"Era muitas vezes agredido no parque mas tinha mais medo da minha mãe do que dessas pessoas, porque não conseguia fugir dela. Ela era mãe solteira naquela altura - ela era tudo", realçou.

A mãe de Jackson morreu num incêndio, quando este tinha apenas oito anos.