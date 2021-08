Homem de 61 anos detido pela presumível autoria de um incêndio em Paços de Ferreira

Um homem de 61 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, pela presumível autoria de um incêndio florestal ocorrido na freguesia de Carvalhosa – Freamunde, em Paços de Ferreira.

Em comunicado, esta terça-feira, a autoridade explica que o fogo ocorreu no passado domingo, pelas 18h30, e “foi provocado com recurso a isqueiro, tendo o autor ateado o incêndio, em zona de caminho, confinante com povoamento florestal”.

A ignição foi “prontamente combatida pelos Bombeiros Voluntários de Freamunde, o que evitou que o incêndio propagasse para diversas moradias e para uma extensa área florestal existente nas imediações”, acrescenta a nota.

A PJ suspeita que o detido, sem ocupação laboral, possa ser responsável por outros incêndios, cuja investigação se encontra a decorrer e que se têm verificado naquela localidade.

A detenção realizou-se com colaboração da GNR de Freamunde e o homem vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.