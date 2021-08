Ben Affleck visto a procurar anéis de noivado em Los Angeles

Recorde-se que Affleck já tinha pedido Jennifer Lopez, em novembro de 2002, com um anel de diamante rosa de 6,1 quilates, do famoso designer Harry Winston.





Pode ser desta que Ben Aflleck e Jennifer Lopez ficam juntos para sempre. O ator, acompanhado pela sua mãe e filho, foi fotografado, esta segunda-feira, a ver anéis de noivado na joalharia Tiffany, numa zona comercial de luxo, em Los Angeles.

Recorde-se que Affleck já tinha pedido Jennifer Lopez em casamento, em novembro de 2002, com um anel de diamante rosa de 6,1 quilates, do famoso designer Harry Winston, que custou, segundo a Page Six, 2,5 milhões de dólares. O casal adiou o casamento para 2003 e terminou o noivado no ano seguinte.

Dezassete anos depois, Bennifer voltou a unir-se em abril desde ano, um mês após a cantora ter terminado o noivado de dois anos com Alex Rodriguez. Desde então, o casal tem estado inseparável e já foi visto em diversas ocasiões num ambiente romântico e também familiar.