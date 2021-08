Surto em lar de Marvão infeta 47 utentes e funcionários

Um surto de covid-19 no Lar da Casa do Povo de Santo António das Areias, no concelho de Marvão, em Portalegre, já infetou 47 pessoas. Segundo declarações da presidente da associação do lar, todos os utentes estão infetados.

Além dos utentes infetados, há ainda a registar casos positivos em 10 dos 27 funcionários da instituição, revelou Cristina Novo, esta terça-feira, à agência Lusa.

O surto foi detetado no sábado após a ida de uma utente ao hospital de Portalegre, onde testou positivo ao vírus SARS-CoV-2.

"Nós temos três utentes internados [hospital] e os restantes estão estáveis e isolados no lar. Temos estado a efetuar testes", acrescentou a presidente.