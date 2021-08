Morreu Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones

Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones, morreu esta terça-feira aos 80 anos. A notícia da sua morte foi avançada pelo seu agente, Bernard Doherty.

"É com imensa tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Charlie Watts. Faleceu pacificamente num hospital de Londres, esta terça-feira de manhã, rodeado pela família. Charlie era um marido, pai e avô acarinhado e também, como membro dos Rolling Stones, um dos maiores bateristas da sua geração. Pedimos gentilmente que a privacidade da família, membros da banda e amigos próximos seja respeitada neste momento difícil", lê-se num comunicado.

O músico tinha sido submetido a uma cirurgia no início do mês. Num comunicado, divulgado a 5 de agosto, a banda revelou que Watts tinha sido operado de urgência e iria precisar de algum tempo para recuperar, sem revelar, no entanto, o que levou à cirurgia.