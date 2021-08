Vacinação no Queimódromo do Porto considerada "válida" após falha na refrigeração

A vacinação contra a covid-19 ocorrida a 9 e 10 de agosto no centro de vacinação instalado no Queimódromo do Porto foi considerada “válida”, anunciou, esta terça-feira, a Direção-Geral de Saúde (DGS).

Em comunicado, a DGS revela que a eficácia da vacinação foi concluída após uma análise da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) e, desta forma, “os utentes vacinados nestes dias não terão de repetir esta vacinação”. Sublinhe-se que foram mais de 800 as pessoas vacinadas durante os dias em que ocorreu uma alegada falha na cadeia de refrigeração daquele centro.

“O Infarmed concluiu que, (...), não se verificou impacto na qualidade, estando assegurados os parâmetros de segurança e eficácia exigíveis. Por essa razão, considera-se que estes cidadãos contam com processos de vacinação válidos e que aqueles que já tiverem completado o seu esquema vacinal terão acesso ao certificado digital”, refere a autoridade de saúde.

Segundo a DGS, os certificados digitais emitidos às 875 pessoas vacinadas naquele centro nos dias em questão “foram considerados válidos”.

“A partir de ontem [23 de agosto], 40 pessoas que receberam a vacina Comirnaty, da BioNTech/Pfizer, e 835 pessoas que receberam a vacina da Janssen ficaram elegíveis para obter um Certificado Digital COVID válido”, lê-se.

Recorde-se que a vacinação no Queimódromo do Porto foi suspensa no passado dia 12 de agosto depois de ser detetada uma falha na cadeia de refrigeração. Foi aberto um inquérito e desde então que se espera pelas conclusões do mesmo para decidir o futuro do centro de vacinação instalado naquele espaço.

Já esta terça-feira, o coordenador da task-force responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal, Henrique Gouveia e Melo, tinha referido que havia “boas notícias” quanto à eficácia das vacinas que foram administradas antes de ser identificada a falha na cadeia de frio.