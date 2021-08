Acidente com máquina agrícola faz um morto em Ourém

Um acidente com uma máquina agrícola em Formigais, no concelho de Ourém, esta terça-feira, provocou uma vítima mortal.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, citada pela agência Lusa, o acidente aconteceu às 16h31. No local estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Leiria, uma equipa de apoio psicológico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e elementos da corporação de bombeiros de Ourém.