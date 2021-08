Terá sido a melhor prestação portuguesa de sempre nuns Jogos Olímpicos, a dos Jogo mais estranhos de sempre (pela falta de público), os de Tóquio? Vi que a conclusão não é pacífica. Mas o facto de haver maioritariamente quem o diga levou logo José Manuel Constantino, o presidente do Comité Olímpico de Portugal (há quantos anos? Adivinhem lá...), a pedir de forma supostamente original mas o menos original que se pode pedir em Portugal, que o Estado entre com mais dinheiro para o desporto.

E, no entanto, trata-se de dinheiro dos contribuintes. E, no entanto, apesar de ser a melhor prestação portuguesa de sempre nuns Js. Os. (pela medalha de oiro, mais outra de prata, e 2 de bronze), segundo um Comité Olímpico, conseguimos ficar apenas em 56º lugar na distribuição de medalhas. Em quantos destes 56 países, o Estado entra com menos dinheiro para o Desporto? E quantos têm uma visão socialista ou fascista das federações desportivas, que leva o Estado a sustentá-las?

Assim como assim, nem admira que algumas pessoas em investigação, embora sem quererem estar presas, peçam a devolução das suas cauções. Somos um país pobre armado em riquinho.