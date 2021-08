Portugal tem 72% da população totalmente vacinada contra a covid-19

A faixa etária dos 0 aos 17 anos – cujo processo de inoculação a partir dos 12 anos se iniciou no último fim de semana – conta com 329.446 pessoas vacinadas com uma dose. Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve são as regiões mais atrasadas.





72% da população em Portugal – cerca de 7,4 milhões de pessoas – já está completamente vacinada contra a covid-19 e 80% – 8,2 milhões – já recebeu pelo menos uma dose da vacina, segundo o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quarta-feira divulgado. De realçar que o relatório inclui os dados atualizados até domingo passado.

Em relação à vacinação por faixas etárias, 99% das pessoas com mais de 80 anos já tomaram a primeira dose e 97% já estão totalmente imunizadas. A mesma percentagem de pessoas está também vacinada na faixa dos 65 aos 79 anos – 99% com uma dose e 97% com duas.

Cerca de 97% das pessoas com idades entre os 50 e os 64 anos também já foram inoculadas com a primeira dose e 91% com a segunda. Segue-se a faixa dos 25 aos 49 anos, com 87% da população com uma dose e 74% com duas.

A faixa etária dos 18 aos 24 anos conta já com 73% das pessoas vacinadas com uma dose e 39% com ambas.

Por fim, a faixa etária dos 0 aos 17 – cujo processo de inoculação a partir dos 12 anos se iniciou no último fim de semana – conta com 329.446 pessoas vacinadas com uma dose e 5.939 com a vacinação completa, o que representa 19% e 0% da população, respetivamente.

Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve são as regiões mais atrasadas no plano de vacinação. Lisboa e Vale do Tejo tem 78% da população com pelo menos uma dose e 66% com as duas. Já o Algarve conta 79% com uma dose e 68% com ambas.

A região mais avançada é o Alentejo, onde 83% das pessoas já têm uma dose e 70% concluíram o esquema vacinal. Segue-se o Norte, com também 83% das pessoas com uma dose, mas 69% com ambas. Esta foi também a região que mais vacinou na última semana: foram administradas 229.218 doses. No Centro regista-se 81% da população com uma dose e 70% com as duas.

Desde o início do processo de vacinação em Portugal, a 27 de dezembro de 2020, o país já recebeu mais de 16,6 milhões doses e distribuiu 14,9 milhões, havendo assim cerca de 1,7 milhões de doses armazenadas.

Consulte aqui o relatório de vacinação completo.