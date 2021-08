Há três semanas que não havia tantos novos casos de covid-19. Incidência sobe

Número de internados volta a descer. Norte continua a ser a região com mais novos casos e Lisboa e Vale do Tejo com mais óbitos.





Portugal registou, nas últimas 24 horas, 3.062 casos do novo coronavírus e 16 vítimas mortais, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira. É o número de casos mais elevado das últimas três semanas. Número de internados volta a descer. Norte continua a ser a região com mais novos casos e Lisboa e Vale do Tejo com mais óbitos. A incidência sobe, mas rácio de transmissibilidade (RT) mantém-se.

A região Norte registou 1.124 novos casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 966 novas infeções, o Centro com 478, o Algarve com 272 e o Alentejo com 154. O arquipélago dos Açores registou 17 novas infeções e o da Madeira 51. É o número de novos casos mais elevado desde dia 4 de agosto, quando foram registados 3.203 contágios.

O RT e a taxa de incidência foram atualizados esta quarta-feira. A incidência de novos casos aumentou, mas o RT manteve-se. Segundo o boletim, Portugal tem uma incidência de 312,8 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, uma subida face aos 310,4 registados na última atualização, e Portugal continental de 317,1, uma subida de 2,5 valores. O RT situa-se nos 0,98 em todo o país.

O número de internamentos desceu pelo segundo dia consecutivo. Há agora 688 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, menos 24 do que ontem. Em UCI há 144 doentes, menos quatro.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 100.025.869 casos de SARS-CoV-2, 44.990 dos quais permanecem ativos – mais 810 do que ontem –, e 17.674 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 2.236 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 963.205. Atualmente, as autoridades de saúde têm 46.701 contactos em vigilância, menos 875.

