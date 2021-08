Três meses depois, princesa Charlene do Mónaco reúne-se com a família

A princesa Charlene do Mónaco reencontrou-se com o marido, o príncipe Alberto, e os filhos gémeos Jacques e Gabriella, de seis anos. Há cerca de três meses que a família não estava reunida devido a uma infeção grave de ouvidos, nariz e garganta que obrigou a que a princesa fosse operada de urgência na África do Sul.

O reencontro da família real foi documentado pela princesa nas redes sociais. “Estou tão feliz por ter a minha família de novo comigo. (A Gabriella decidiu cortar o cabelo a ela própria!) Desculpa, minha Bella, tentei o meu melhor para arranjá-lo”, escreveu, na legenda das fotografias, nas quais surge na companhia do marido e dos filhos.

A princesa, de 42 anos, fora vista pela última vez no Mónaco em janeiro deste ano. Há cerca de três meses, deslocou-se até à África do Sul, o seu país de origem, para participar numa campanha de proteção dos rinocerontes, onde acabou por contrair a infeção.

Segundo o Palácio de Grimaldi, Jacques e Gabriella ficarão com a mãe até que esta se recupere. O regresso dos três ao Mónaco está previsto para outubro deste ano.

No entanto, a imprensa internacional especula que o casal possa estar à beira do divórcio por causa de um novo processo com vista ao reconhecimento da paternidade de uma rapariga, atualmente com 15 anos. A confirmar-se este será o terceiro filho ilegítimo do monarca do Mónaco.