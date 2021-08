É "obrigatório" ganhar ao Paços de Ferreira, frisa Nuno Espírito Santo

O treinador do Tottenham assumiu alterações no onze inicial.





Depois da inesperada derrota, Nuno Espírito Santo, técnico do Tottenham, disse que é “obrigatório” ganhar, esta quinta-feira, o Paços de Ferreira na segunda mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Conferência.

"Este é um jogo em que é obrigatório vencer e em que temos de decidir a eliminatória na segunda mão", afirmou o treinador português na conferência de imprensa de antevisão da partida, que se realizará no relvado dos ‘Spurs’.

Ao contrário do que aconteceu na primeira mão, Espírito Santo assumiu que vai escolher um onze inicial mais parecido com o habitual. De sublinhar que, após muita especulação, o avançado Harry Kane irá continuar no emblema inglês e está inscrito nesta competição.

"Essas mudanças resultaram do cansaço das viagens e de semanas atípicas de treino. Esta semana foi diferente, estivemos todos juntos e podemos tomar decisões diferentes", esclareceu o treinador, que ainda revelou que o sul-coreano Son está recuperado da lesão e poderá ser uma hipótese para o duelo.

O jogo entre Tottenham e Paços de Ferreira está marcado para as 19h45, desta quinta-feira, e será arbitrado pelo francês Ruddy Buque.