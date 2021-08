Científico ou político

O BE também com tecnocracias? A verdade é que já tem assumido atitudes piores.





Ouvi Marques Mendes, que muito aprecio em geral, defender que a ciência demonstra o suficiente os factos do Covid 19, para o Governo dever limitar-se a segui-la. E a líder do BE disse alguma coisa parecida. A verdade é que eu não sou assim tão tecnocrata.

E mesmo em todos os casos em que os cientistas são chamados a dar o seu parecer (e não apenas no Covid, em que as divisões entre eles têm sido demasiado claras, às vezes apenas para se mostrarem originais e diferentes da maioria), penso que a apreciação e decisão políticas são fundamentais.

Já havia alguém que escrevia sobre a guerra, e dizia ser ela demasiado importante para ser deixada apenas nas mãos dos militares, que serão os cientistas da matéria. Penso igual sobre outras questões igualmente relevantes.