Fãs vão poder vacinar-se contra a covid-19 no concerto de Kanye West em Chicago

Os fãs de Kanye West vão ter a possibilidade de se vacinarem contra a covid-19 no concerto num estádio de futebol americano, em Chicago, esta quinta-feira. O rapper não está a exigir na entrada para o espetáculo teste negativo nem certificado de vacinação.

Haverá mais de 1.500 doses de vacinas da Pfizer e Johnson & Johnson disponíveis para aqueles que queiram inocular-se no dia em que Kanye irá cantar as músicas do próximo álbum “Donda”, em homenagem à sua mãe, disse um porta-voz do estádio à TMZ.

Caso a pessoa venha a tomar a primeira dose da Pfizer, no local estarão funcionários públicos do departamento de Saúde de Chicago para agendar a segunda dose.

Porém, segundo o site, foi a gestora do estádio Soldier Field que trabalhou em conjunto com o departamento de saúde da cidade para providenciar a vacinação.

O Soldier Field autorizou a lotação de 38 mil pessoas em vez dos habituais 63 mil que pode capacitar.