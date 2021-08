Diogo Costa, Gonçalo Inácio e Otávio são as novas escolhas de Fernando Santos para qualificação do Mundial 2022

Fernando Santos anunciou, esta quinta-feira, a convocatória para os jogos de qualificação para o Mundial 2022 contra a República da Irlanda e Azerbaijão e ainda frente ao Catar, numa partida particular.

O guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, o defesa do Sporting, Gonçalo Inácio e o médio brasileiro do FC Porto que se naturalizou português Otávio são as novas caras que se vão estrear pela equipa das quinas.

Já João Mário, um dos novos rostos desta temporada do Benfica, está de regresso às escolhas do selecionador. Recorde-se que Renato Sanches e João Félix estão lesionados e por isso estão fora das opções de Fernando Santos.

Eis a lista dos 25 convocados:

Guarda-redes: Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patrício

Defesas: João Cancelo, Ricardo, Domingos Duarte, Gonçalo Inácio, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Raphaël Guerreiro

Médios: Danilo, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Otávio

Avançados: Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves, Rafa

A seleção nacional volta a reunir-se depois da eliminação nos oitavos de final do Euro’2020 frente à Bélgica. Portugal defronta a República da Irlanda a 1 de setembro, o Catar dia 4, num jogo particular, e ainda o Azerbaijão a 7 de setembro.

Portugal está em primeiro lugar do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022, ao contar com sete pontos, após vencer o Azerbaijão e Luxemburgo e empatar contra a Sérvia.