Explosão registada junto às imediações do aeroporto de Cabul

Uma explosão foi, esta quinta-feira, registada junto ao aeroporto internacional de Cabul, no Afeganistão. A notícia foi confirmada pelo Pentágono.

Segundo o porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, John Kirby, ainda não há informação sobre danos materiais ou pessoais.

“Podemos confirmar que houve uma explosão fora do aeroporto de Cabul. O número de vítimas ainda não é claro neste momento. Forneceremos mais detalhes quando for possível”, afirmou na rede social Twitter.

De sublinhar que centenas de pessoas estão reunidas junto ao aeroporto numa tentativa de abandonar o país, após a tomada do poder pelos talibãs.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.