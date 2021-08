GNR apreende seis máquinas e painéis de jogos ilegais numa ação de fiscalização em Leiria

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou, esta terça-feira, 18 infrações em 13 estabelecimentos fiscalizados nos concelhos de Alvaiázere e Pombal, em Leiria. Foram apreendidas seis máquinas e painéis de jogos de fortuna ou azar ilegais.

“Com o intuito de verificar o cumprimento das medidas relativas ao combate à covid-19 e de identificar infrações” de caráter regulamentar da exploração dos espaços, os militares fiscalizaram 13 estabelecimentos, nos quais foram apreendidas “seis máquinas e painéis de jogos de fortuna ou azar, elaborados dois autos de notícia e 16 autos de contraordenação”, indica a GNR em comunicado, divulgado esta quinta-feira.

A autoridade frisa que “a dependência do jogo é reconhecida como uma patologia”, e como tal é necessário “estar alerta aos sinais que revelem a adição do jogador”, uma vez que estas pessoas põem em risco as suas vidas, ao adotarem “um comportamento autodestrutivo”.

“É por este motivo que a Guarda mantém fiscalizações contínuas neste âmbito, por forma a sinalizar pessoas com esta dependência, sensibilizar e reprimir quem utiliza e explora, de forma ilegal e dissimulada este tipo de equipamentos ou promove jogos de fortuna ou azar”, assinala a GNR.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Pombal.