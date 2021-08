Militares portugueses no Afeganistão estão bem, confirma Ministério da Defesa

Pelo menos 13 pessoas morreram esta quinta-feira em duas explosões perto do aeroporto internacional de Cabul.





Os quatro militares portugueses que foram destacados para o Afeganistão estão bem, confirmou o Ministério da Defesa à comunicação social. Pelo menos 13 pessoas morreram esta quinta-feira em duas explosões perto no aeroporto internacional de Cabul.

Recorde-se que os militares foram destacados para o Aeroporto Internacional Hamid Karzai para apoiar o esforço de retirada de cidadãos afegãos, integrados no continente espanhol, e já tinham estado, entre janeiro e maio, em missão no Afeganistão, integrados numa missão da NATO para assegurar a proteção do aeroporto internacional.

A equipa será responsável por apoiar a vinda de pelo menos 50 cidadãos afegãos para Portugal, “previsivelmente via Espanha”.